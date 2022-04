Quale dopo Mancini ci potrebbe essere per l’Italia? "Se l’opzione uno è quella della conferma legata alla volontà del ct di non lasciare la Nazionale, da esprimere a breve, la Federazione sta preparando anche un piano B eventualmente da mettere in atto, nel caso di addio" scrive oggi il Corriere dello Sport, che lancia alcuni nomi per la panchina della Nazionale. Tra questi, oltre a quelli già fatti di Fabio Cannavaro e di Marcello Lippi (nel ruolo di dt), ci spuntano Andrea Pirlo e Rino Gattuso: "Si tratta di candidati possibili al ruolo di eredi di Mancini. L’ex tecnico della Juve in particolare è stato rivalutato alla luce delle difficoltà bianconere patite anche con la gestione Allegri" si legge. Un allenatore stimato è Roberto De Zerbi.