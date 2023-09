Se c'è un settore che, rispetto a un anno fa, appare molto potenziato questo è quello delle fasce. Senza nulla togliere a Gosens e Bellanova, Carlos Augusto e Cuadrado sembrano due innesti più funzionali alle idee di Inzaghi, come hanno già dimostrato le prime due giornate. "A San Siro contro i viola dal primo minuto toccherà ancora a Dumfries sulla destra e a Dimarco sulla sinistra, con particolare attenzione ai loro movimenti da parte di Inzaghi anche alla luce di quanto sottolineato alla vigilia: «La sfida si deciderà sulla fasce. Sono fondamentali per entrambe le squadre e noi dovremo essere bravi a coprire il campo». Le parole del tecnico si riferiscono non solo al contributo decisivo in chiave offensiva, ma anche all’importanza tattica degli esterni quando c’è da organizzare le coperture difensive aiutando la squadra", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Il rendimento sulle corsie andrà analizzato anche sul piano della continuità, su cui Dumfries nell’ultima annata ha manifestato qualche difetto mentre a vele spiegate Dimarco (dalla stagione 2021/2022) è diventato l’esterno nerazzurro che ha partecipato a più gol in tutte le competizioni: 20 in totale, con 8 reti e 12 assist. In più, nel momento in cui Inzaghi dovesse aver bisogno di concedere riposo agli esterni o variare le loro caratteristiche in campo, la panchina proporrebbe soluzioni all’altezza con Cuadrado a destra e Carlos Augusto sul versante mancino", conferma la rosea.