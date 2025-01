C'è ancora distanza tra Lazio e Chelsea per il trasferimento dell'ex nerazzurro Cesare Casadei nella Capitale. L'offerta biancoceleste è di 13 milioni rispetto ai 15 chiesti, ma l'ostacolo principale per la fumata bianca è legato alla formula dell'operazione: la chiusura all'estero per il prestito gratuito può arrivar fino a giugno, non per due anni come in Italia. I dettagli che non quadrano - spiega il Corriere dello Sport - sono dunque legati al riscatto, al pagamento, alle dilazioni e alla recompra. Al momento "l'acquisto è bloccato", con Torino e Monaco che restano sullo sfondo.