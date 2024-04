Quattordici su quattordici: Calhanoglu è una sentenza dal dischetto. Come sottolinea il Corsport oggi, il turco è letteralmente infallibile dagli undici metri e finora in stagione ha segnato tutti quelli calciati.

L'ex milanista si sta rivelando molto prezioso anche da questo punto di vista, considerando che lo era già di fatto per Inzaghi, andando a formare assieme a Barella e Mkhitaryan la linea mediana migliore del campionato.

Ormai è chiaro: "Inzaghi e tutti i tifosi dell’Inter per la pratica dischetto si affidano ciecamente al turco, soprattutto alla luce degli errori della sua prima alternativa - Lautaro Martinez - che ha mancato il bersaglio a Madrid dopo il 120’ e ai tempi regolamentari in Coppa Italia contro il Bologna. Per trovare l'ultimo errore dagli undici metri di Calhanoglu bisogna tornare a giugno dell'anno scorso durante un Turchia-Galles", ricorda il CdS.