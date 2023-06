Stagione super di Nicolò Barella, soprattutto nella seconda parte quando è stato decisivo per la rimonta in campionato e per la scalata alle coppe. Il Corriere dello Sport sottolinea i meriti del centrocampista nerazzurro, trattato ormai alla stregua dei big assoluti: "In Champions, Nicolò ha segnato quanto Lautaro e Lukaku. Soltanto Dzeko, con tre esultanze, è riuscito a fare meglio - si legge -. E il processo di crescita ha travolto in pieno Barella, che ora attende la partita di Istanbul come la più importante della carriera.

Lui sul tetto d’Europa ci è già salito, due anni fa, con la Nazionale giocando titolare a Wembley. Adesso è di nuovo inglese l’avversario che - anche qui, da sfavorito sulla carta proprio come in quella finale - dovrà superare. Il ritorno al gol, nella partita con l'Atalanta che ha dato all’Inter la certezza di partecipare alla prossima fase a gironi della Champions, è un segnale in più".