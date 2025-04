Barella dall'inizio, ma non dalla solita parte. Come segnala il Corriere dello Sport, considerando la titolarità di Frattesi, il centrocampista sardo giocherà mezzala sinistra, lasciando all'ex Sassuolo l'altro versante. Riposa Mkhitaryan.

Per il resto, Darmian e Correa rimpiazzeranno gli infortunati Dumfries e Lautaro, con Arnautovic portono dalla panchina come unica alternativa visto il ko di Taremi. Tra i pali il titolare sarà Martinez, mentre in difesa rientra Bastoni.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa