Secondo il Corriere dello Sport, con la questione portiere che si sta ormai delineando, il grande interrogativo del mercato interista riguarda il centravanti. "Sul tavolo ci sono una serie di profili. Ausilio e Inzaghi affronteranno l’argomento già questo week-end, con Marotta collegato dall’Italia - riferisce il quotidiano romano -. L’idea è di riuscire ad arrivare ad una scelta, per poi affondare il colpo la prossima settimana. La sensazione è che l’Inter abbia bisogno di un vero bomber, ossia di un elemento in grado di garantire un certo quantitativo di gol. Da questo punto di vista, allora, pur rimanendo il preferito di Inzaghi, Morata probabilmente non è l’ideale. A fronte di doti tecniche di tutto rilievo, lo spagnolo non si è mai distinto in maniera particolare come prolificità, salvo qualche eccezione".

E Balogun? "I Gunners magari abbasseranno le loro pretese, accettando le condizioni nerazzurre, ovvero un prestito iniziale. Balogun, al Reims, ha dimostrato di saper segnare, con i suoi 22 centri. Il dubbio è se sia in grado di riuscirci anche in Italia. E l’Inter deve decidere se sia sostenibile spendere 35-40 milioni per correre un rischio del genere. Insieme a Balogun e Morata, comunque, restano ancora tutti in corsa: da Beto a Taremi, passando per Scamacca", si legge.