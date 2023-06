Lukaku, Koulibaly, Onana, ma anche Dumfries, Chalobah e Loftus-Cheek. Secondo il Corriere dello Sport, sono stati questi i nomi di cui si è discusso nel vertice di ieri tra l'Inter e il Chelsea, con il blitz londinese di Piero Ausilio. Il diesse nerazzurro ha già avanzato le sue richieste, in particolare per Big Rom e per l'ex Napoli. "Il Chelsea per il momento ha ascoltato, ma ancora non ha preso una posizione. O meglio, probabilmente, ha preferito non scoprire le sue carte - si legge -.

Soprattutto quella per il difensore è un’operazione complicata, ma l’Inter confida che, come nel caso di Lukaku, la differenza possa farla la volontà del giocatore. E, infatti, tra i suoi appuntamenti nella City, Ausilio ne ha pure uno con l’agente di Koulibaly, Ramadani. Vero è che ne è già stata incassata la disponibilità a tornare in Italia e ad indossare la maglia nerazzurra, anche perché l’avventura inglese non si è rivelata un successo… Per avere una posizione di forza con i Blues, però, occorre qualcosa di più". Ovvero, presentarsi davanti al club chiedendo con forza il passaggio in nerazzurro come farà (o ha già fatto) Lukaku. E Onana? Per ora il discorso relativo al portiere è da considerarsi in stand-by.