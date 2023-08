Sanchez è ufficiale e così il cileno va a completare l'attacco con Lautaro, Thuram e Arnautovic. Ben tre cambi su quattro rispetto all'anno scorso

"In attacco domani sera a Cagliari, Simone Inzaghi dovrebbe seguire il copione già osservato contro il Monza, con Lautaro e Thuram dall’inizio più la variabile Arnautovic da spendere a partita in corso, anche in base all’andamento del match - si legge sul Corsport -. Dopo la doppietta del capitano argentino contro i brianzoli, il tecnico si aspetta che quanto prima anche il francese e l’austriaco riescano a sbloccarsi per avere più peso offensivo fin da subito. Quanto al Niño Sanchez, sarà una corsa contro il tempo per giocare uno spezzone (prima della sosta) domenica prossima a San Siro contro la Fiorentina. Il cileno deve accelerare, visto che è stato anche convocato dalla sua Nazionale per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali, in programma a settembre contro Uruguay e Colombia".