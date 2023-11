Nella serata di ieri Inzaghi, nel finale, ha premiato anche Sensi, mandandolo in campo al posto di Calhanoglu. Una sostituzione resa possibile anche dall'assenza di Asllani, con l'albanese depennato dalla distinta a causa di un lieve affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra.

Secondo il Corriere dello Sport, non si teme nessun guaio particolarmente serio, tanto che l'ex Empoli andrà regolarmente in nazionale per poi tornare ad Appiano Gentile la prossima settimana.