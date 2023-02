“Sogno di giocare la finale di Champions. Si decide ai rigori, io paro l’ultimo a Theo Hernandez e vinciamo”, rivela Leonardo Mortarino, 14 anni e 189 centimetri, portiere interista. “Io sogno di fermare sulla linea la palla che darebbe all’Inter il pareggio all’ultimo minuto”, dice invece il difensore milanista Christian Vechiu, centrale di 14 anni, veneto di origini rumene.

"Naturalmente - racconta SW -, sono di più quelli che, invece di evitarlo, sognano di farlo, un gol nel derby, “e andrebbe bene anche con un facile tap-in”, dice il milanista Simone Lontani, 15 anni, centrocampista-trequartista, romagnolo di Cesena; “oppure da subentrato”, ribatte il quattordicenne interista Marco Virtuani. Il coetaneo Filippo Plazzotta, quello che vede se stesso giostrare dietro a Giroud, vagheggia “un gol su punizione. Quest’anno ne ho fatti un paio, in passato uno pure all’Inter”. Un suo compagno di squadra, Mattia Zaramella, 14 anni, padovano, centravanti, più assist che gol finora, la sera chiude gli occhi sul cuscino visualizzando nella sua testa un’azione di questo tipo: “Debutto in Serie A proprio nel derby e segno al novantesimo in contropiede, perché sono veloce. Simo (Lontani) mi lancia la palla e io vado a far gol sotto la Sud”. Poi ci sono i romantici: “Quante volte ho sognato di giocare il derby dei grandi? Troppe. Immagino i miei a bordo campo, sarebbe un’emozione fortissima per loro e i miei nonni che stanno giù in Campania e non vedo mai”, confessa Giovanni D’Agostino, mezzala, 14 anni, casertano di Grazzano di Sarno, da quest’anno all’Inter".