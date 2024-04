"Voglio testare il mio livello al più alto possibile. Mi sento bene qui e ho un contratto col Genoa, voglio finire la stagione e vedere quello che succede ma ovviamente da giocatore e amante del calcio ho sempre sognato di giocare al massimo livello. Sempre, è la mia ambizione. Da quando ero bambino ho sempre pensato di giocare in Premier League, per cui ovviamente è qualcosa che vorrei provare". Così Albert Gudmundsson parla in un'intervista al Telegraph riguardo al suo futuro.