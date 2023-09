Fabio Grosso vede nella profondità della rosa a disposizione di Simone Inzaghi il fattore potenzialmente decisivo in favore dell'Inter nella lotta Scudetto. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino nerazzurro ha spiegato come i nerazzurri siano "sicuramente tra le favorite per vincere, con una rosa completa e le migliori alternative da sfruttare a gara in corso". Sulle rivali invece l'uomo del Mondiale 2006 vede il terzetto Milan, Napoli e Juventus subito dietro ai nerazzurri, con un occhio di riguardo alle "sorprese, che possono sempre esserci come l'anno scorso".