Massimo Moratti presidente federale? L'idea è di Andrea Agnelli ed è sorprendendo vista la grande rivalità deflagrata dopo Calciopoli. Lo conferma la Gazzetta dello Sport: "L’ipotesi è stata sottoposta al presidente della Lega di A Gaetano Micciché, che l’ha registrata ed è pronto a sottoporla all’assemblea di domani - si legge -. Ma pur apprezzandola, non può cavalcarla, almeno non in questa fase. È prematuro, e il suo ruolo intanto lo obbliga a sentire il parere degli altri club. Il discorso cambierebbe se sul profilo di Moratti si dovesse registrare una condivisione di massima. Ma in caso contrario – e gli elementi in campo oggi fanno propendere più per questa ipotesi –, Micciché dovrebbe riattivare i colloqui, in precedenza non del tutto infruttuosi, con il fronte Gravina sui programmi e sulle cariche. Fino a che ha avuto una rappresentanza federale, infatti, alla Lega di A è spettata una vicepresidenza, consuetudine che si vorrebbe ripristinare per tutelare gli interessi della Lega. Motivo per cui al momento vorrebbe restare defilato".

Che cosa pensa Massimo Moratti di questa operazione? "Nel momento in cui si è deciso di metterla in campo, ad Agnelli e soci non restava che ottenere la disponibilità del diretto interessato. Lusingato, sicuramente. Tentato, probabilmente. Ma pure preoccupato di doversi battere con un avversario molto solido, accreditato del 63% dei voti, difficilmente battibile se non con un ribaltone che a due settimane dal voto, quanto mancherà quando si saranno depositate le candidature, avrebbe del clamoroso", spiega la Gazzetta. Insomma, Moratti sarebbe molto scettico sull’opportunità di un testa a testa con Gravina.

