Francesco Facchinetti , noto tifoso interista, parla da Sanremo attraverso le colonne di Tuttosport concedendosi una parentesi riguardante la sua passione nerazzurra. Si parte dal derby. "Quando si vince contro il Milan si gode sempre molto - dice - In campo c’è stata una squadra sola. Abbiamo dominato. Chapeau a questa squadra perché negli anni ha perso giocatori come Hakimi, Eriksen, Perisic, ora Skriniar e anche il vero Lukaku . Ha perso i giocatori più forti. È un’Inter che ha dimostrato nelle varie situazioni di difficoltà di quest’anno di essere con il suo allenatore. E questo è un grandissimo merito di Simone Inzaghi ".

Tra i temi d'attualità resta però l'addio di Skriniar. "Mi piacerebbe che un giorno ci fosse qualcuno che dicesse: “Io gioco per i soldi”. Non capisco che problema che ci sarebbe? Stiamo parlando di un calcio diverso, senza più nessuna bandiera. È tutto cambiato per questo non posso avercela con lui. Lautaro come Zanetti? Non ci sono più quei tipi di giocatori". Anche se ammette, Facchinetti, che gli piacerebbe "rivedere crescere un nuovo Bergomi".

Nessuna recriminazione verso Zhang ("Purtroppo non sono tutti mecenati come lo è stato Massimo Moratti") e nessuna speranza in chiave scudetto ("Ma non scherziamo"). Con uno sguardo al futuro in caso di successione in panchina: "La poesia sarebbe Mourinho Ma oggi è l’Arsenal la squadra che gioca meglio in assoluto. Quindi scelgo Arteta".