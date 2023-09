Alberico Evani ha trascorso gran parte della sua vita calcistica nel Milan, ma l'ex centrocampista non ha dubbi nel definire l'Inter come favorita nella corsa allo Scudetto. Appena dimesso insieme allo staff dell'ex CT Roberto Mancini, "Chicco" spiega a La Gazzetta dello Sport perché vede i nerazzurri ancora davanti ai rivali cittadini nella lotta Scudetto. Il "suo" Milan viene indicato infatti come "prima antagonista, che ha rinforzato tutti i reparti con giocatori giovani ma già con esperienza e di grande personalità".

La ricetta migliore però a sua detta è quella messa in campo da Simone Inzaghi, che ha a disposizione quest'anno "la squadra più strutturata, con alternative di qualità in ogni reparto". La finale di Champions League della scorsa stagione è stata un segnale in quest'ottica e secondo Evani ha rappresentato "l'ultimo step di crescita in personalità e consapevolezza" per portare l'Inter verso nuovi successi in Italia e magari anche in Europa.

Luca Pesenti