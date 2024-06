"Khephren non ha la fisicità del fratello, in compenso è più elegante. Ma, rispetto ai tempi in cui lo tenevo in braccio, posso confermare che è comunque cresciuto un bel po’: è molto alto e in campo si sa imporre, anche se ha una struttura più agile di Marcus". Così Oscar Damiani parla a Tuttosport dei fratelli Thuram dalle colonne di Tuttosport.

"Come vedrei Khephren in Italia? Molto bene, sinceramente. Un giocatore che matura nel campionato francese, molto più fisico di quello italiano, quando arriva in Serie A può completare la crescita, migliorando anche dal punto di vista tattico. E garantendo un valore aggiunto al club in cui approda, di conseguenza. Serve essere intelligenti e lui lo è, eccome, tanto campo quanto fuori. E questo perché Lilian era intelligente e i suoi figli sono cresciuti in una famiglia intelligente. La testa è quella giusta per imporsi".

"Lilian - aggiunge Damiani - è sempre molto tranquillo e sereno, non entra nello specifico delle questioni di mercato. Sa che c’è chi è deputato a gestire la carriera dei figli da questo punto di vista e non fa mai il papà invadente. Perché è intelligente, appunto. Segue spesso e volentieri i figli anche dal vivo. E poi, a casa, forte della sua lunga esperienza ai massimi livelli, qualche consiglio tecnico a Marcus e a Khephren lo offre, certo...".