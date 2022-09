Franco Dal Cin è uno storico ex dirigente dell'Udinese. Conosce bene il club friulano e per questo è stato intervistato dal Messaggero Veneto riguardo al buonissimo momento dei bianconeri. "Possono essere la sorpresa della stagione. Ad oggi non c'è una squadra capace di dominare sulle altre, anzi. C'è un grande equilibrio tra le prime dieci e tra queste ci sono anche Udinese e Torino. Una vittoria degli uomini di Sottil contro l'Inter non mi sorprenderebbe. I nerazzurri hanno giocato anche in Champions mentre l'Udinese si è potuta concentrare solo su questa sfida".