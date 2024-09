Paolo Condò scrive oggi su La Repubblica delle chance dell'Inter in Champions League. "Finalista degna soltanto due anni fa, la scorsa stagione valeva i quarti, sfuggiti per la serata storta di Madrid e per il fatto di esserci arrivati senza rete di protezione (stesa per scelta sull’obiettivo scudetto)".

"Già forte e completa - continua Condò - la rosa è stata irrobustita migliorando le poche posizioni in cui l’alternativa era debole, e ce ne sarà bisogno perché l’Inter, con un parametro complessivo di 140, ha ricevuto un calendario impegnativo. Il dettaglio delle rivali con il loro valore: City 1, Stella Rossa 25, Young Boys 26, Arsenal 13, Lipsia 9, Bayer 8, Sparta 30, Monaco 28, totale 140 (da notare che il Bayer è entrato in prima fascia con l’ultimo aggiornamento del ranking). A fine ottobre Lautaro Martinez si piazzerà bene nella graduatoria del Pallone d’oro, ma se la sua ambizione è vincerlo dovrà passare per forza dalla Champions".