Allarme rientrato. Dopo aver immaginato anche un lungo stop, oggi il Corriere dello Sport aggiusta il tiro su Matias Vecino: l'uruguaiano, nella giornata di ieri, si è allenato senza problemi dopo i fastidi al ginocchio riportati mercoledì. Evidentemente, nulla di particolare per lui. Vecino si starebbe solo gestendo, senza forzare in queste prime sedute per evitare infortuni in previsione del ritorno in campo. "Peraltro Vecino, una volta vista sfumare la cessione all'Everton in gennaio, era stato un titolarissimo con la maglia nerazzurra giocando per intero le quattro partite di campionato – con tanto di gol nel derby – prima della sosta", sottolinea il quotidiano romano.