Paolo Casarin esprime un giudizio riguardo all'episodio che ha deciso ieri Inter-Juventus: il gol di Kostic con azione viziata da un fallo di mano di Rabiot (doppiato poi da quello successivo di Vlahovic, che l'ex arbitro non menziona). "A metà campo il pallone era finito sul braccio di Rabiot, accostato al corpo, in modo accidentale, proseguendo poi verso Vlahovic e infine per Kostic. La Var controlla per minuti l’esistenza di irregolarità e, infine, conferma il gol. A mio parere quel tipo di contatto del pallone sul braccio di Rabiot non è punibile", afferma Casarin.