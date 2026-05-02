Per riformare il campionato italiano potrebbe essere utile l'inserimento dei playout per determinare una retrocessione, uno spareggio che renderebbe più viva la Serie A. Questa è la convinzione espressa da Fabio Caressa nel corso di 'Deejay Football Club': "Io capisco che per i playoff sia necessaria l'autorizzazione della UEFA, però i playout si possono fare. I playoff sono forse un passo in avanti un po' forte, però qualcosa va fatto. Il problema è che con le 20 squadre ogni giornata è occupata. I playout sono una bella cosa, magari facendo due retrocessioni dirette".
Inevitabile tornare sull'inchiesta della Procura di Milano, che Ivan Zazzaroni definisce senza mezzi termini una 'cagata' preannunciando "simpatiche sorprese" quando Gianluca Rocchi spiegherà i metodi per le designazioni: "Io quando c'è di mezzo la magistratura penso che bisogna conoscere le carte prima di esprimersi. Quello che arriva dalla Procura è che c'è anche tensione per come è stato affrontato l'argomento, pare tra capo della Procura e pubblico ministero. Quando capitano certe cose, la cosa peggiore che si possa fare è avere un atteggiamento dettato dal tifo: se sei interista non è successo niente, se tifi altre squadre è uno scandalo e insabbiano tutto. Ragazzi, non funziona così. Quello che si evince con certezza era che l'ambiente arbitrale è un casino organizzativo, una faida tra clan, come si è visto negli ultimi due anni".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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