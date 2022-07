"Guardi, quello che complica la vita ai tecnici sono quelli che non sanno giocare. L’argentino è un campione. E tra l’altro è bravissimo anche sui calci piazzati, che adesso sono sempre più decisivi nel calcio moderno". È il pensiero di Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport sul possibile derby di mercato tra Inter e Milan per Paulo Dybala.

Lei ha sempre dimostrato molta stima nei confronti di Pioli e Inzaghi. Tatticamente parlando, ritiene che l’argentino sia più adatto al 4-2-3-1 del tecnico rossonero o al 3-5-2 del nerazzurro?

"Alt, la fermo subito. Non voglio entrare in questi discorsi di merito. Vediamo prima in che squadra approderà e poi ne parleremo, perché non devo essere io a consigliare implicitamente ad andare in una squadra piuttosto che in un’altra. Aspettiamo e vediamo dove andrà".

Crede che l’attaccante avrà tanta voglia di rivalsa?

"Non so se parlerei di rivalsa. Sicuro vorrà mostrare a tutti il proprio valore".