Situazione particolare in casa Inter per quanto riguarda il ruolo del portiere. Handanovic non è al meglio, Radu è reduce dalla papera di Bologna e in arrivo c'è Onana per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport ne parla con Ivano Bordon , ex numero 1 nerazzurro.

Ivano Bordon, leggenda della porta interista: è d’accordo con Inzaghi sulla gestione del portiere?

"Questo è un ruolo particolare, in cui serve sicurezza e tranquillità. Per questo, per una ragione psicologica, non credo nell’alternanza tra primo e secondo".

Ma come valuta il momento dei portieri nerazzurri?

"Arriverà Onana: mi sembra esplosivo, talentuoso, vedremo come si adatterà. Lo potrà aiutare proprio Handanovic, che è stato un grandissimo. Capisco cosa provi Radu, ma ora è inutile abbattersi. E poi c’è un altro elemento da considerare: la palla. Il portiere la deve usare con i piedi solo se serve. A furia di far iniziare l’azione, anche i più bravi prima poi sbaglieranno".