"Sono sincero: l’idea di vedere i due argentini in coppia è molto stuzzicante: certo è difficile fare coesistere due giocatori così, ma sono convinto che si possa tentare". Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Roberto Boninsegna crede nelle possibilità di una futura intesa tra Mauro Icardi e Lautaro Martinez, spiegando anche come potrebbe funzionare: "Per vedere insieme Lautaro e Mauro serve che Spalletti accetti di cambiare modulo: così come sta giocando non c’è spazio per entrambi, anche perché a centrocampo si sta trovando l’equilibrio grazie a Brozovic, anche se non è un playmaker puro. Con il 4-4-2 o con il 5-3-2 potrebbero coesistere e si potrebbero sfruttare bene le loro caratteristiche. Giocando con una sola punta, invece, è molto dura. Nessuno dei due può fare l’esterno: non hanno i tempi per giocare in ruolo".

Dopo il debutto da titolare con gol a San Siro è molto difficile rinunciare a un Lautaro così?

"Contro il Cagliari mi è piaciuto davvero tanto e non era certo facile. Il giovane argentino ha fatto bene tutto, si è sacrificato per la squadra e ha anche segnato un bel gol di testa tra i due centrali rossoblù alla prima occasione. In un certo senso si può dire che ha fatto l’Icardi... anche se alla fine ha fatto più di Icardi: Lautaro si è fatto trovare pronto anche lontano dall’area, ha dialogato tanto insieme con i compagni. Mauro, invece, come sappiamo spesso si isola troppo".

VIDEO - LAUTARO-POLITANO ESALTANO TRAMONTANA