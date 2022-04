Nella lotta a tre per lo scudetto tra Milan, Napoli e Inter, Albertino Bigon non può che scegliere da quale parte non stare, visti i trascorsi calcistici. "Mi dispiacerebbe se a vincere fossero proprio i nerazzurri - dice l'ex allenatore - L'Intr ha qualcosa in più: una rosa più profonda. Il Napoli ha tanti ricambi, ma chi sta fuori non fa la differenza rispetto a chi è in campo. L'unico a farla è Osimhen. Pioli è l'artefice di un mezzo miracolo, che in caso di scudetto diventerebbe completo".