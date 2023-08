Il nuovo acquisto della Fiorentina Luca Beltran ha dei tratti in comune con Lautaro Martinez, secondo Daniel Bertoni, campione del mondo con l'Argentina nel 1978. "Me l’aspettavo la telefonata e mi sono preparato - ha spiegato in un'intervista al Corriere dello Sport l'ex giocatore viola -. Allora dico subito che Lucas Beltran mi ricorda Lautaro Martinez per come si muove su tutto il fronte offensivo e per la capacità di uscire dall’area a cercarsi il pallone e poi, una volta tra i suoi piedi, essere subito pericoloso. Ed ha la forza fisica che ha il goleador dell’Inter".