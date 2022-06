Beppe Bergomi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport per parlare dei principali movimenti di mercato in casa Inter, a partire dal possibile ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku.

"Romelu ha 28 anni, possiede la stessa stazza di Ibra, è veloce e sa far male a campo aperto - le sue parole -. L'Inter ha giocato un calcio bellissimo, ma è mancato un giocatore che con la sua rapidità le permettesse di difendere più bassa, concedendo meno spazio e senza portare troppi uomini oltre la linea della palla. Si sposerebbe benissimo con il gioco di Inzaghi. Lo ha detto che non aveva mai allenato uno forte come lui, se lo dice l'allenatore... non ho dubbi che vada bene per Inzaghi e la sua Inter. Mi è sempre sembrato un ragazzo disponibile, che ha sempre lavorato e lottato per l'Inter. Ha fatto una scelta e va rispettata. Qualora tornasse potrebbe dare le sue spiegazioni".