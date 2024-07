"Mi auguro che sia più combattuto di quello appena concluso. L'Inter ha dominato e ha fatto il vuoto subito dopo l'inverno. A me, invece, piacciono le corse tirate, le volate a perdifiato". È la speranza di Antonio Benarrivo, ex terzino raggiunto da La Gazzetta dello Sport anche per inquadrare la nuova stagione al via ta poco meno di un mese.

Questa stagione come sarà?

"L'Inter resta la grande favorita, inutile nascondersi. Ha confermato la squadra che ha vinto lo scudetto e ha inserito giocatori di qualità e di esperienza come Zielinski e Taremi. In più, c'è la continuità di lavoro con lo stesso allenatore: Simone Inzaghi sta dimostrando di essere bravissimo. Mi aspetto un grande percorso anche in Champions".

E dietro l'Inter?

"Questo è il campionato della novità. La Juve ha cambiato guida tecnica e quasi mezza squadra. Il Milan, idem. II Napoli, pure. È ovvio che ci vorrà un po' di tempo per sistemare tutti i meccanismi, ma poi secondo me vedremo una Serie A divertente. Sono molto curioso di vedere all'opera la Juve di Thiago Motta".