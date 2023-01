"La lettura delle motivazioni della sentenza con cui la Corte di giustizia federale ha penalizzato la Juventus di 15 punti sarà determinante non solo per il ricorso già̀ annunciato dalla società̀ bianconera al Collegio di garanzia del Coni, ma anche per comprendere quanto e come l’inchiesta si allargherà ad altri club ". Lo scrive Marco Bellinazzo nel suo pezzo per l'edizione odierna del Sole 24 Ore.

In uno stralcio del lungo articolo, il giornalista non esclude l'ipotesi che le sanzioni possano essere allargate alle 'società amiche' con cui il club bianconero avrebbe intrattenuto "partnership opache". I club citati sono Sassuolo, Atalanta, Udinese, Sampdoria, Empoli e Monza, ma anche operazioni condotte con squadre come Parma, Pisa, Cosenza e Pescara, oltre alle straniere Lugano, Basilea e Sion.

"Per quanto è dato sapere l’istruttoria del procuratore Chinè su queste “collaborazioni” è ancora in corso al fine di far emergere, alla luce delle ipotesi accusatorie, il dolo nel perseguimento di benefici contabili indebiti in entrambe le dirigenze coinvolte negli scambi. Nelle prossime settimane - prosegue Bellinazzo - potrebbe essere formalizzato il deferimento per alcuni dei club che più frequentemente sono stati intercettati dai radar del procedimento penale (per il quale, va ri- cordato, è ancora attesa l’udienza preliminare fissata per il 27 marzo)".