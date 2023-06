"In questo momento penso solo all’Azzurro: dell’Italia, che mi ha regalato una finale Mondiale e dell’Empoli che mi ha permesso di giocare in Serie A. Al resto non penso minimamente". Lo dice Tommaso Baldanzi, gioiello dell'Empoli accostato a tante big Inter compresa, in vista del futuro. Ma il classe 2003 si sente di poter approdare a una big del calcio? "In un giorno futuro della mia carriera, forse sì - risponde a Tuttosport -. Non posso negarlo, ma non so nemmeno io se sia adesso il momento giusto. E in questo preciso momento sono concentrato su ben altro".