A intervenire sul dibattito per il futuro di San Siro c'è oggi anche Demetrio Albertini. "Parliamo di uno stadio che ha grande storicità, ma non è moderno - dice dalle pagine de Il Giorno -. Non rispetta i canoni, rispettava le esigenze di quando è stato costruito. Potete immaginare cosa lascio io, è casa mia. Ma il dato di fatto c’è. Riammodernarlo? Una cosa è parlare col cuore e un’altra è essere tecnici. Bisognerebbe capire quanto è il costo e quel che potrebbe darti. La questione è puramente di funzionalità. Il pensiero di poter ospitare la doppia produzione tv a San Siro è già una difficoltà. Bisogna offrire dei servizi".