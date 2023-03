Lele Adani, ex difensore interista e oggi noto commentatore tv, appassionato e profondo conoscitore di calcio argentino, racconta al Corriere della Sera chi è Mateo Retegui. "È un animale famelico — dice —: è uno che attacca la porta e gli spazi come se non ci fosse un domani. È un calciatore ancora grezzo: non sarà mai Van Basten tanto per esser chiari, però è uno che se gli metti la palla va a saltare anche contro il ginocchio del portiere in uscita.