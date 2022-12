Ultimo appuntamento dell'anno con 'FcInterNews' su Radio Nerazzurra: in diretta oggi Fabio Costantino insieme ai conduttori di Radio Nerazzurra discuteranno insieme a voi dei temi di giornata: il discorso di Zhang alla cena di Natale dell'Inter, il rinnovo di Skriniar, best e worst moment 2022 e le principali notizie di giornata nel menu di oggi. Spazio come sempre alla vostra interazione. E' possibile ascoltare (e vedere in diretta streaming) la trasmissione sulla pagina Facebook di FcInternews, di Radio Nerazzurra, su app o direttamente nel video qui in basso.