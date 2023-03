Torna puntuale come ogni mercoledì l'appuntamento delle 12 con 'FcInterNews' su Radio Nerazzurra. Oggi il direttore Fabio Costantino insieme a Mattia Accogli parleranno dei temi caldi in casa nerazzurra: dalla lunga coda di Inter-Juventus al futuro di Inzaghi, fino alle prime voci di mercato. Live ora sulle pagine Facebook di FcInterNews (dove è possibile vedere anche il primo blocco in video), di Radio Nerazzurra e su app Radio Nerazzurra. Oppure ascoltare la puntata odierna direttamente tramite il player di seguito.