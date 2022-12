In attesa della finalissima del Mondiale, ieri è stata assegnata la Legends Cup 2022 ai South American Panthers di Javier Zanetti e Diego Milito. Al 'Khalifa International Tennis and Squash Complex' di Doha, la squadra composta da alcuni grandi ex giocatori sudamericani, dopo essersi imposti ai rigori sugli Arab Falcons, hanno superato 5-3 i Northern Bears, anche grazie a un gol di Pupi che ha messo per primo il nome sul tabellino marcatori completato da Ricardo Kaká e Diego Forlán (tripletta).