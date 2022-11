Intervenuto poi ai microfoni di Tyc Sports il ct della Seleccion ha aggiunto qualche dichiarazione che ha destato qualche preoccupazione: "Abbiamo dei piccoli problemi, abbiamo ancora qualche giorno per decidere la lista. Possiamo cambiare, speriamo di no, ma c'è la possibilità di farlo. Non dico nemmeno che certi giocatori lasceranno, ma ce ne sono diversi che sono stati lasciati fuori dalla convocazione oggi perché non erano idonei a giocare o c'era un rischio. Non posso garantire che questi giocatori convocati però stiano bene. In linea di principio è così, ma bisogna essere prudenti. Per questo alcuni sono stati tralasciati e abbiamo dosato i minuti. Quando giochi vuoi sempre dare il massimo, non puoi dire loro di non metterci la gamba. Alcuni non hanno giocato per precauzione perché hanno avuto qualche problema, gli altri hanno giocato tutti i minuti che potevano sostenere. Sono abbastanza grandi per vedere se sono in grado di continuare o meno".