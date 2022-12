L'attaccante dell'Atalanta Mario Pasalic, intervistato da Sportske Novosti, parlando dell'imminente semifinale contro l'Argentina ha evidenziato come per lui sarà una sfida contro diversi volti già noti vista la militanza comune in Serie A, come l'interista Lautaro Martinez. Ma qual è il vero pericolo? "La minaccia più grande viene dall'attacco. Però non vorrei individuare nessun giocatore in particolare, non ce n'è bisogno.