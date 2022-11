Alla vigilia dell'esordio contro il Senegal, il CT dell'Olanda Louis Van Gaal ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento degli Oranje e spendendo parole importanti sulla rosa di cui fanno parte anche Denzel Dumfries e Stefan De Vrij: "Il Senegal è campione d'Africa e non sarà facile. Manca Sadio Mané, ma per noi Memphis Depay non ci sarà. Sono un tifoso di Sadio Mané. Quando ero allenatore al Manchester United ho provato a prenderlo. Penso che sia una grande mancanza per il Senegal, ma a noi manca il giocatore con più gol e più assist".