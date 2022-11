Yuto Nagatomo è carico più che mai per il suo quarto Mondiale. Si tratta di un traguardo storico per l'esterno del Giappone, oggi 36enne e in forza all'FC Tokyo, che diventa così il primo giocatore della nazionale nipponica a partecipare a quattro edizioni. L'ex Inter ha celebrato l'evento con la pubblicazione di un suo libro, in cui racconta come ha superato i dubbi, le critiche e le sfide per riuscire a farsi trovare pronto pure per Qatar. Sul canale Instagram personale il video divertente in cui Nagatomo lancia ufficialmente il suo prodotto.