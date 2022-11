Il Mondiale perde una grande stella. Sadio Manè non prenderà parte alla competizione in Qatar con il suo Senegal. L'attaccante del Bayern Monaco ha annunciato il suo forfait in conferenza stampa dopo essersi infortunato al perone proprio all'ultima giornata di Bundesliga prima della sosta. Mané non è riuscito a recuperare o a dare garanzie fisiche anche in vista di un ipotetico ottavo di finale.