La prova di Denzel Dumfries in Olanda-Qatar 2-0 è stata giudicata con un 5 in pagella dai giornalisti di Voetbalprimeur, che hanno motivato così la scelta di bocciare il laterale interista nella gara che ha consegnato agli Orange gli ottavi di finale del Mondiale da primi della classe: "Per quanto sia andato bene il suo campionato europeo, Dumfries sta avendo difficoltà in questa Coppa del Mondo - si legge -. Il difensore esterno sembra completamente fuori forma, sembra insicuro dal punto di vista difensivo ed è riuscito a creare poco o nessun pericolo in attacco.