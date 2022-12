A pochi giorni dalla sfida contro la Croazia di Zlatko Dalic, in Brasile l'attenzione si focalizza su Marcelo Brozovic e sulle sue capacità di maratoneta in mezzo al campo. Il quotidiano O Globo sottolinea come nella gara contro il Giappone abbia infatti percorso ben 16,7 km, superando i 16,3 km che lui stesso aveva segnato nella partita contro l'Inghilterra nelle semifinali dei Mondiali in Russia, nel 2018. Un dato impressionante, reso ancora più strano, secondo il giornale, dal fatto che Brozovic, a loro dire, sia stato sorpreso più volte a fumare. E nell'avanzare questa bizzarra tesi, O Globo fa riferimento ad alcune foto apparse sui social e non solo, come quella che, in occasione della festa per la vittoria nella Coppa Italia 2022, lo vedeva immortalato con la sigaretta in bocca insieme ad Alex Cordaz.