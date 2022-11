Torna in campo l'Olanda dopo il successo all'esordio contro il Senegal. Allo stadio Khalifa International di Al-Rayyan, ore 17 italiane, gli Oranje cercheranno contro l'Ecuador la seconda vittoria per blindare il passaggio agli ottavi di finale. Per quanto riguarda gli interisti, ancora titolare Dumfries, mentre dovrebbe restare in panchina De Vrij.

PROBABILE OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, F. De Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn.