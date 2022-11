Il Brasile non manca l'appuntamento con il Mondiale e risolve la pratica Serbia nella gara d'esordio. Nel 2-0 dei verdeoro il protagonista assoluto è Richarlison, autore di una doppietta e di un golazo in acrobazia che si candida già come il più bello del torneo in Qatar. Neymar e compagni guidano ora il Gruppo G a 3 punti insieme alla Svizzera, mentre la Serbia e il Camerun di André Onana restano a quota 0.