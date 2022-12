Domani, lo Stadio Lusail, teatro della finalissima del Mondiale tra Francia e Argentina, si colorerà prevalentemente di albiceleste. E' sempre stato così nelle gare che la squadra di Lionel Scaloni ha giocato in questo impianto, un impatto visivo ma anche sonoro che non spaventa Didier Deschamps, ct dei transalpini: "L'Argentina ha un forte sostegno del pubblico. I tifosi francesi si faranno sentire, ma la maggioranza sarà argentina - ha dichiarato in conferenza stampa -. Mi aspetto questa atmosfera, con tanti cori da parte loro, ma i nostri avversari non saranno sugli spalti. Saranno in campo".