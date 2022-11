In casa Croazia c'è grande attenzione attorno alla condizione fisica di Marcelo Brozovic, giocatore appena recuperato dopo un mese e mezzo ai box, per il quale il ct Zlatko Dalic ha stilato un programma che domani prevede la sua titolarità nel test amichevole contro l'Arabia Saudita."In accordo con il tecnico, giocherò 70-75 minuti", ha svelato oggi Epic Brozo in conferenza stampa. Parole che hano fatto eco a quelle tecnico dei vice campioni del mondo: "Brozovic sta rientrando da un infortunio e ha giocato poco, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe".