C'è una punta di polemica nelle parole pronunciate quest'oggi da Zlatko Dalic, ct della Nazionale croata, nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Canada. Il tecnico dei Vatreni ha chiesto esplicitamente un maggior rispetto da parte di tutte le componenti: "La nazionale croata merita rispetto da parte di tutti, se lo è guadagnato con i suoi risultati, le sue partite e il suo comportamento sin dall'inizio. Abbiamo vinto due medaglie in 20 anni e mentre mostriamo rispetto per gli altri, ci aspettiamo lo stesso dai nostri avversari.

Non è rispettoso poi quando la Croazia gioca alle 13 (le 11 italiane, ndr), a quell'orario non giocano né l'Inghilterra, né la Francia, né la Spagna, né il Brasile. E noi siamo vicecampioni del mondo. Non presterò attenzione ai commenti, ci prepareremo e saremo dignitosi, mostreremo uguale rispetto per il Canada e per i campioni del mondo della Francia".