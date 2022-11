"Negli spogliatoi del Belgio dopo la partita contro il Marocco non è successo niente" . Intervenendo in conferenza stampa, Thibaut Courtois ha smentito categoricamente il retroscena raccontato dai colleghi dall 'Équipe ieri sera, secondo cui gli animi nel gruppo dei Rode Duivels si sarebbero accesi tra Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen ed Eden Hazard, tanto da costringere Romelu Lukaku a fare da paciere per evitare la rissa.

"Il mister ha parlato solo pochi minuti, per me non c'è nessun problema in squadra - ha aggiunto il portierone del Real Madrid -. Questa situazione complicata ci unisce, ci avvicina. Il problema principale è vedere articoli, titoli sui media o sui social network... A volte prendiamo un articolo semplicemente per vero. Non sempre sono i giocatori a portare informazioni ai giornalisti, non sappiamo chi ha detto certe cose, ci sono anche tante persone attorno alla squadra. Comunque, non c'è problema, non è la verità: siamo una famiglia. Se scopriamo chi ha detto cose false alla stampa, probabilmente sarà il suo ultimo giorno all'interno del gruppo".

Per Courtois ora è il momento di guardare avanti: "Abbiamo chiarito tutto insieme. Ho parlato, ma preferisco che le mie parole rimangano private. Tutti vogliono vincere la prossima partita con la Croazia, non vogliamo essere eliminati. È ora di combattere. Siamo una squadra, sappiamo di poter vincere".