Un periodo non idilliaco quello che sta attraversando il Belgio, vittorioso questa sera contro il Canada ma non senza difficoltà come ammette Michy Batshuayi, in gol per la ventisettesima volta con la Nazionale. "Sapevamo sarebbe stata una partita molto difficile, era la nostra prima partita ma spero che miglioreremo. Guarderemo agli aspetti negativi per essere sempre più forti per le prossime partite. Sappiamo che voi giornalisti siete lì per criticare. Non stiamo dicendo che stasera è il miglior Belgio, avremmo potuto segnare più gol. Abbiamo avuto degli ottimi contropiedi e tanto spazio. Penso che avremmo potuto fare di più.